Także gmina Santok czeka na wnioski od mieszkańców dotyczące strat jakie ponieśli w wyniku czwartkowej ulewy. Do tej pory do gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku wpłynęło 70 wniosków, złożenie takiego dokumentu to pierwszy krok, by móc ubiegać się o wypłatę zasiłku celowego z budżetu państwa . Mówi kierownik Anita Łukowiak:

– Straty w gminie Santok są ogromne – mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak:

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku zdają sobie sprawę , że dotychczasowe 70 wniosków , to może być dopiero początek. Podobnie jak w Gorzowie , mieszkańcy najpierw zajęli się bowiem porządkowaniem swoich domów i gospodarstw.