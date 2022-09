Chcesz poprowadzić tramwaj? Przyjdź na dni otwarte do zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ulicy Kostrzyńskiej. Będzie to pierwsza z wielu imprez organizowanych w mieście z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pracownicy MZK będą czekać na mieszkańców w sobotę 17 września od godziny 11 do 15. Mówi rzecznik prasowy zakładu Marcin Pejski:

Dzień później – w niedzielę 18 września o godzinie 11.00 – mieszkańcy będą mogli wziąć udział w kolejnej Masie Rowerowej. Tym razem do pokonania będzie 16 kilometrów. Paweł Najdora Rowerowy Gorzów:

w kolejnych dniach przeprowadzone została warsztaty dla dzieci i dorosłych dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, policjanci przypomną zasady bezpiecznego korzystania z dróg, przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych. punktem kulminacyjnym będzie czwartek 22 września czyli Dzień bez Samochodu, za to z bezpłatną komunikacją miejską. mówi Marta Liberkowska, dyrektor Wydziału Promocji i Informacji:

Szczegółowy rozkład imprez promujących transport publiczny znajdziecie wkrótce na stronie internetowej miasta i na miejskim Facebooku.