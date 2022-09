Zakończyły się poszukiwania schorowanego 60-latka w Gorzowie. Mężczyzna został odnaleziony przez dzielnicowych w zaroślach w okolicach Warty.

Mieszkaniec Gorzowa wyszedł z domu w niedzielę rano i rodzina straciła z nim kontakt.

Bliscy szukali najpierw 60-latka na własną rękę, ale kiedy to nie przyniosło rezultatów, wezwano na pomoc policję.

Mundurowi sprawdzali klatki schodowe i podwórka.Kontaktowali się także ze szpitalem i noclegownią. Dziś rano, około godziny 9 dzielnicowi zauważyli mężczyznę przy ulicy Fabrycznej w zaroślach. Okazało się, że to poszukiwany mężczyzna. Wezwana na miejsce ekipa pogotowia ratunkowego zdecydowała, by przewieźć 60-latka do szpitala.