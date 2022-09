Premiery tego tygodnia wyśpiewa całkiem spore grono naszych debiutantów. Nowości serwują Oskar Cyms, Stan Zapalny i Ignacy, mamy także dwie zagraniczne piosenki, nowy hit Avy Max oraz duet Nicky Youre i Dazy.

OSKAR CYMS Daj Mi Znać

Oskar Cyms znany szerszej publiczności z utworu 'My Girl’, właśnie wydał singiel i klip w języku polskim. Utwór 'Daj Mi Znać’ Oskar stworzył u boku najpopularniejszego duetu producenckiego w kraju – Hotel Torino (Patryk Kumór & Dominik Buczkowski).

– Piosenka opowiada o zakończonej znajomości – miłości, która jeszcze do końca nie wygasła. Alter ego utworu nadal ma nadzieję na to, że wszystko się ułoży na nowo. Teraz widzi, że przy NIEJ był najszczęśliwszy. Cały czas liczy na jakiś znak od ukochanej, który sprawi, że wszystko będzie tak jak wcześniej.

Cyms to młody muzyczny debiutant, pochodzący z małego miasteczka Nowe, leżącego nad Wisłą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Już dziś zgromadził liczną grupę fanów swojego talentu; na co dzień bowiem jego wokalne umiejętności ogląda ponad 170 tyś. fanów na Tik Toku oraz blisko 35 tyś. na Instagramie.

IGNACY Czekam Na Znak

’Czekam Na Znak’ to letni, odprężający utwór o uczuciach, w których łatwo się zatracić. Ignacy po raz kolejny pokazuje swoją wyjątkową umiejętność komentowania rzeczywistości w liryczny sposób. Ostatnio mieliśmy okazję wysłuchać jego autorskiej interpretacji hitu Kate Bush 'Running Up That Hill’, a już kolejny jego singiel wraz z klipem. A już w październiku kolejne single – Artysta zdradza, że może nawet dwa.

STAN ZAPALNY To Już Koniec

Kolejna nowość od Stana Zapalnego! Z pozoru łagodny początek utworu sprawia wrażenie spotkania z nastrojową balladą. Z czasem utwór zaczyna jednak nabierać tempa dzięki coraz szybszym, mocniejszym dźwiękom perkusji i gitar. A to wszystko okraszone charakterystyczną chrypką wokalu Stana.

– Pisząc tę piosenkę, chciałem opisać emocje, jakie we mnie siedzą. Jak bardzo chcę sam tworzyć swoje własne historie, realizować je i przeżywać. To już koniec słuchania tego, co mają o nas do powiedzenia inni, realizowania scenariuszy, w których wcale nie chce się grać głównej roli – wyjaśnia Stan Zapalny.

Mimo liryzmu kawałek po raz kolejny potwierdza rockowo-punkową zadziorność Artysty.

AVA MAX Million Dollar Baby

Ava Max, popowa sensacja mająca w dorobku multiplatynowe płyty, przedstawia swój nowy, popowy hymn 'Million Dollar Baby’. Utwór zapowiada nadchodzący album gwiazdy 'Diamonds & Dancefloors’, który ukaże się 27 stycznia. Energiczny, seksowny numer powstał na podstawie 'Can’t Fight The Moonlight’ LeAnn Rimes i już – tylko za sprawą teaserów klipu z udziałem Rimes – stał się hitem na TikToku. Za reżyserię teledysku odpowiada Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney).

– Kiedy pracowałam nad tą piosenką, przechodziłam przez naprawdę trudny okres w moim życiu – złamane serce i po prostu dużo smutku – mówi Ava Max. – Zatytułowałam ją 'Million Dollar Baby’, by przypomnieć samej sobie o własnej wartości. Napisałam tekst o tym, że można przezwyciężyć przeciwności i osiągnąć wszystko.

Magazyn „Forbes” umieścił Avę Max na prestiżowej liście ’30 najlepszych przed 30′.

NICKY YOURE; DAZY Sunroof

Amerykański piosenkarz Nicky Youre połączył siły z muzykiem i producentem z LA – Dazy! Panowie stworzyli song o uczuciu zauroczenia. Co czujemy, kiedy nasze myśli krążą wokół nowopoznanej osoby?!

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.