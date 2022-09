Santok raportuje na temat działań podejmowanych w gminie po czwartkowej nawałnicy, która w sposób szczególny dotknęła ten teren.

Od rana w Czechowie trwają prace nad przywróceniem drożności dróg na ul. Bukowej i ul. Sosnowej. Pracownicy gospodarki komunalnej d rana czyszczą chodniki na ul. Gorzowskiej w Santoku i ul. Jaśminiowej w Czechowie. Po południu, przy użyciu ciężkiego sprzętu, w planach mają odblokowywanie wiaduktu znajdującego się na końcu ul. Lipowej.

Od poniedziałku prace będą prowadzone na ul. Akacjowej w Czechowie.

Urząd Gminy informuje, że dzisiaj lub najpóźniej w poniedziałek w Czechowie i Wawrowie staną kontenery, do których będzie można wrzucić zniszczone przez powódź przedmioty- np. meble, dywany, kanapy, fotele czy meble ogrodowe. Urzędnicy zastrzegają, że kontenery są przeznaczone tylko na tzw. gabryty. I proszą, żeby do czasu ustawienia kontenerów zgromadzić sprzęty do wyrzucenia na posesjach, a później przetransportować je do pojemników dostarczonych przez Związek Celowy Gmin MG-6.

Mieszkańcom, których posesje ucierpiały z powodu nawałnicy, gmina będzie wypłacać pomoc finansową w wysokości do 6 tys. zł. Po pomoc można się zgłosić do gminnego OPS. Poszkodowani mogą ubiegać się też o pomoc w wysokości 200 tys. zł na odbudowę zniszczonych przez żywioł budynków mieszkalnych i 100 tys. zł na odbudowę budynków gospodarczych. W tym przypadku wnioski złożone do gminy są weryfikowane przez służby wojewody.Wszelkie informacje na temat wypłaty zasiłków mieszkańcom gminy Santok udzielane są pod numerem tel. 507 488 935.

Fot. Gmina Santok