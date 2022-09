W Forst odbędzie się dziś impreza podsumowująca projekt realizowany wspólnie przez gminę Brody i miasto Forst, pod nazwą '”Zachować i rozwijać Różany Most hrabiego Brühla”. Impreza połączona jest z obchodami stulecia powstania mostu Lange Brücke, łączącego do 1945 roku Forst i jego prawobrzeżną część miasta, czyli dzisiejsze Zasieki. – Planowaliśmy, że impreza odbędzie się po obu stronach Nysy Łużyckiej, ale niestety, nie ma możliwości ustawienia mostu pontonowego przez rzekę. Zapraszamy jednak, bo to ciekawe wydarzenie – mówi Ryszard Kowalczuk, wójt gminy Brody.

Początek imprezy o 18.30. Wydarzenie będzie można oczywiście obserwować z polskiego nabrzeża ruin mostu, które zostały uprzątnięte i zostaną podświetlone. Włączone zostanie także wciąż istniejące oświetlenie uliczne i podświetlona zabytkowa fontanna tkacza. Na czas imprezy będą postawione w tym miejscu ławki i stoliki. Ponieważ jednak po polskiej stronie dominują ruiny organizatorzy zalecają ostrożność.