Świeczki zapalone w oknach, czuwanie pod Pałacem Buckingham, a także zamieszczanie zdjęć królowej Elżbiety II w mediach społecznościowych. Anglicy od wczoraj opłakują śmierć swojej królowej. Lubuszanki mieszkające na wyspach tak relacjonują nastroje panujące wśród Brytyjczyków.

– Wielu Anglików spodziewało się, że w najbliższym czasie nadejdzie ten dzień. – podkreśla Aleksandra Kucza:

– Choć część Anglików przewidywała, że królowa w najbliższym czasie może odejść, to wielu z nich wciąż nie wierzy w to co się stało – mówi Katarzyna Górka:

Dodajmy, że królowa Elżbieta zmarła w wieku 96 lat.