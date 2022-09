Jazda pod wpływem narkotyków, bez uprawnień i badań technicznych pojazdu była powodem nocnej ucieczki 39-letniego kierowcy przed patrolem policji ze Wschowy. Po krótkim pościgu został on zatrzymany – poinformowała Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Do zdarzenia doszło w nocy – 6 września. Patrol wschowskiej policji zainteresował się kierowcą osobowego volkswagena, którego jazda wzbudziła podejrzenia co do stanu jego trzeźwości. Mężczyzna wykonywał gwałtowne manewry i na widok radiowozu skręcił w stronę Starych Drzewiec.

Policjanci ruszyli za nim, użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych w celu jego zatrzymania. Mężczyzna zamiast zjechać na pobocze, wjechał na drogę polną, a następnie zaczął gwałtownie cofać. Po chwili zatrzymał się na wysokości jednej z posesji, wybiegł z pojazdu i zaczął uciekać. Został szybko zatrzymany przez interweniujących policjantów.

Jak zrelacjonowała Piwowarska, 39-latek oświadczył mundurowym, że wypił wcześniej jedno piwo. Policjanci przebadali kierowcę narkotestem, który wykazał w jego organizmie obecność środków odurzających.

Po sprawdzeniach w systemie policyjnym wyszło także na jaw, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania, a dowód rejestracyjny pojazdu, którym uciekał był zatrzymany z uwagi na fatalny stan techniczny auta. W najbliższym czasie 39-latek usłyszy zarzuty.