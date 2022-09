Coroczne święto zabytków rozpoczęte. W ramach inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2022 w Muzeum Lubuskim w Gorzowie wyróżniono i odznaczono osoby zaangażowane w opiekę nad lubuskimi zabytkami.Mówi Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbary Bielinis-Kopeć:

Jedna z takich osób jest Adrian Mermer ze Słubic:

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Europy, mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. – Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie lubuskim mają szczególny charakter – mówi Grażyna Strózik ze Stowarzyszenia Czas A.R.T.:

– Bardzo cieszy, że Lubuszanie mają możliwość skorzystać z takiego wydarzenia – mówiła dziś wicewojewoda lubuski Olimpia Tomczyk-Iwko:

W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa na gorzowian czeka szereg wydarzeń. Mówi Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie:

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.