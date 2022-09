W kolejnej audycji z cyklu „Historie pisane na nowo” naszym gościem był pisarz i publicysta Błażej Torański.

Rozmawialiśmy o jego najnowszej książce „Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol”. To pierwsza biografia zbrodniarki wojennej z obozu dla dzieci, która w PRL pracowała w żłobku.

Eugenia Pol ukończyła siedem klas szkoły podstawowej. Jak to możliwe, że stała się jedną z najokrutniejszych strażniczek z obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi? A po wojnie przez kilkanaście lat pracowała jako intendentka w żłobku? Do końca życia nie przyznała się do zarzucanych jej zbrodni. Proces był poszlakowy. Do dziś budzi wątpliwości.

