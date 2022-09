Dużo będzie musiał zapłacić Falubaz Zielona Góra za to, co wydarzyło się na trybunach podczas I meczu półfinału eWinner 1.ligi z Polonią Bydgoszcz.

Główna Komisja Sportu Żużlowego nałożyła na zielonogórski klub karę w wysokości 80 tysięcy złotych. Polonia ma natomiast zapłacić 20 tysięcy.

To m.in. efekt używania przez kibiców pirotechniki, zwłaszcza odpalenia na trybunie K sztucznych ogni podczas wyścigu nr 8.

W trakcie meczu odpalono również świecę dymną, a z sektora kibiców gości poleciała petarda hukowa. Jeden z kibiców z Bydgoszczy wyskoczył też po meczu na tor i próbował wbiec do parkingu.

GKSŻ wskazała również, że kara jest za chamskie przyśpiewki na widowni. Poza tym w trakcie imprezy doszło do kilku pobić osób na trybunach.

-Ktoś może powiedzieć, że to dotkliwe kary. W tym przypadku było to jednak całkowicie uzasadnione, bo na trybunach doszło do wydarzeń, które nie powinny mieć nigdy miejsca na arenach sportowych- mówi dla portalu polskizuzel.pl wiceprzewodniczący GKSŻ – Zbigniew Fijałowski.