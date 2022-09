Piłkarze Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów pokonali na wyjeździe Stal Brzeg 2:0 (1:0) w sobotnim meczu III ligi.

Spotkanie ocenia szkoleniowiec gorzowian, Karol Gliwiński:

Dodajmy, że w bramce Stilonu stanął dzisiaj do tej pory nominalny drugi golkiper Grzegorz Gibki. To w obliczu nagłego i niespodziewanego odejścia z drużyny Gabriela Łodeja. Gorzowianie pozyskali ostatnio na tę pozycję pochodzącego z Kostrzyna Kacpra Rosę (ostatnio Wisła Kraków, wcześniej m.in. Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok), ale nie mógł on jeszcze wystąpić w Brzegu.

Jeżeli chodzi o innych naszych lubuskich III-ligowców, który także grali w sobotę to wyjazdowe porażki zanotowała Lechia Zielona Góra i Carina Gubin. Zielonogórzanie przegrali ze Ślęzą Wrocław aż 2:5 (1:1). O tym meczu mówi II trener Lechii, Michał Sucharek:

Z kolei gubinianie przegrali z Rekordem Bielsko-Biała 0:2 (0:1). Spotkanie ocenia trener Cariny, Grzegorz Kopernicki: