O wsparciu dla emerytów i rencistów oraz dodatkowych środkach dla samorządów mówiły dziś podczas konferencji prasowej europoseł Elżbieta Rafalska i poseł Elżbieta Płonka. Wsparcie emerytów realizowane jest m.in poprzez wypłaty 14 emerytur.

Do emerytów na północy województwa wpłynęło już blisko 17 milionów złotych. Wysokość świadczenia to 1217 złotych. – To znaczące wsparcie – mówi europoseł Rafalska:

– Jako lekarz i polityk wiem, że seniorzy potrzebują specjalnej ochrony – mówiła poseł Elżbieta Płonka:

Europoseł Elżbieta Rafalska mówiła także o planowanym wsparciu dla samorządów, które z uwagi na rosnące ceny m.in energii obawiają się ogromnych i nieplanowanych kosztów:

Projekt trafi teraz pod obrady sejmu i senatu.