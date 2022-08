34,4 proc. respondentów sondażu SW Research dla rp.pl negatywnie ocenia słowa szefa PO Donalda Tuska o tym, iż upiorna jest dla niego myśl, że będzie musiał ponownie zasiadać w Sejmie. 30,2 proc. ocenia tę wypowiedź pozytywnie, a 35,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Chodzi o wypowiedź przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, gdy tuż przed rozpoczęciem wywiadu w TVN24 na żywo nie wiedział, że jego słowa są nagrywane. Widzowie, którzy zdecydowali się obejrzeć wywiad w aplikacji TVN24 GO, mogli usłyszeć fragment zakulisowej rozmowy polityka z dziennikarką. „Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować” – powiedział Tusk. „To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział… na tej Wiejskiej (ulica, przy której jest siedziba Sejmu – PAP)” – dodał.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, jak oceniają słowa Tuska, że myśl o powrocie do Sejmu jest dla niego upiorna.

34,4 proc. respondentów ocenia słowa Tuska negatywnie, 30,2 proc. pozytywnie, natomiast 35,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Słowa Tuska pozytywnie ocenia 40,7 proc. respondentów zarabiających powyżej 5 tys. zł netto i 38,2 proc. ankietowanych z wykształceniem wyższym. Negatywnie w tych grupach słowa Tuska ocenia – odpowiednio – 36,4 i 27,7 proc. Z kolei wśród osób z wykształceniem zawodowym negatywnie słowa Tuska oceniło 44,9 proc. respondentów, a pozytywnie – 22,8 proc.

Tusk pytany później o swoją zakulisową wypowiedź w TVN24 odpowiedział, że „nie trzeba było żadnych przecieków”, bo gdyby na antenie padło pytanie czy Sejm dzisiaj jest przykładem ciężkiej roboty i odpowiedzialności, to odpowiedziałby „mniej więcej to samo”. „Myślę, że dość delikatnie się wyraziłem na temat Sejmu pod władzą PiS-u, bo to co stało się z polskim parlamentaryzmem, to jest coś upiornego” – zaznaczył lider PO.

„Sejm, jaki jest, taki jest, co ludzie myślą o posłach i władzy PiS mniej więcej wiemy, ale ja nie tylko do Sejmu, ja do piekła bym poszedł, po to, żeby uratować Polskę przed tym bałaganem, jaki nam zgotowano” – zadeklarował Tusk.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 sierpnia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.