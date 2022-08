Publiczna Szkoła Podstawowa numer 4 w Żaganiu otrzymała prawie 50 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki pieniądzom na frontowej ścianie budynku powstanie patriotyczny mural.

Kilka miesięcy temu ministerstwo ogłosiło konkurs, do którego zgłoszona została szkoła. – Otrzymaliśmy te pieniądze i chcemy zrobić to jak należy, czyli najpierw przygotować front obiektu do przyszłych prac – mówi dyrektor Piotr Pałac:

– Ogłosiliśmy pospolite ruszenie, aby otrzymać pomoc na wykonanie docieplenia. Odzew jest naprawdę zaskakujący – mówi dyrektor:

Dodajmy, że do żagańskiej szkoły uczęszcza 120 uczniów.