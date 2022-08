Urząd Gminy Deszczno czeka na wyniki badań wody z zalewu w Karninie.

Na początku sierpnia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie stwierdziła, że woda w tym miejscu nie nadaje się do kąpieli. Powód? Zakwit sinic. Na popularnym kąpielisku wprowadzono więc zakaz kąpieli.

Kilka dni później Sanepid wydał kolejny komunikat, w którym poinformował, że 7 sierpnia zakończył się miesięczny okres funkcjonowania akwenu w Karninie jako miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Zalew jest kąpieliskiem sztucznym i zgodnie z przepisami może być wykorzystywany w tej formie jedynie przez 30 dni w roku. W praktyce oznacza to, że po 7 sierpnia Sanepid przestał kontrolować jakość wody w zalewie, a kąpiel w zbiorniku może się odbywać wyłącznie na własną odpowiedzialność osób kąpiących się – czytamy w informacji, jaką otrzymaliśmy dziś z Sanepidu.

W międzyczasie pojawiła się także opinia jednego z mieszkańców Gorzowa, że do zalewu w Karninie dostał się rozpuszczalnik. Urzędnicy z gminy dotarli nad zalew i stwierdzili, że to nie rozpuszczalnik, a sinice.

By jednak mieć stuprocentową pewność co do jakości wody, urząd gminy zlecił dodatkowe badania wody pod kątem bakteriologii i metali ciężkich. Wykonuje je laboratorium Inneko,a wyniki powinny być znane jutro. Badania nie są wykonywane pod kątem obecności sinic – bo jak słyszymy w gminie – sinic w akwenie nie było już w ubiegłym tygodniu.

Wyniki jakości wody będą opublikowane na stronie internetowej gminy i profilu facebookowym.