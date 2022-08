Teatr Księżnej Doroty z Żagania wystawił po raz kolejny „Trzy komedie” Czechowa. Sceną był dziedziniec Pałacu Książęcego, na który przyszło wielu widzów. To kolejna odsłona dzieł tego pisarza w wykonaniu lokalnych aktorów.

Sami odtwórcy ról nie ukrywają, że jest trema. Jednak jak sami podkreślają, to napięcie mobilizujące. Obserwujący przedstawienie przyznali, że prezentacja sztuki im się spodobała. – W tych ludziach z pasją jest naprawdę potencjał. Widać, że lubią to robić, a to jest najważniejsze – podkreślają mieszkańcy Żagania oraz przybyli turyści:

Dodajmy, że teatr przygotowuje się do wystawienia nowej sztuki pod tytułem „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”.