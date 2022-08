Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej kompletuje wyprawki szkolne dla dzieci z potrzebujących rodzin.

W najbliższy piątek i sobotę w wybranych marketach na terenie diecezji zostanie przeprowadzona akcja „Z uśmiechem do szkoły”. Jest to już cykliczne wydarzenie, podczas którego będzie można zostawić przybory szkolne w specjalnie przeznaczonych do tego koszach.

Sylwia Grzyb z diecezjalnej Caritas mówi, że zakupiono już plecaki, które teraz należy zapełnić najpotrzebniejszymi rzeczami do szkoły. Jak dodaje, w planach jest 1000 kompletnych wyprawek dla dzieci z Polski oraz Ukrainy:

Sylwia Grzyb podkreśla, że wśród najbardziej potrzebnych przedmiotów są zeszyty, długopisy oraz kredki i bloki:

Dodajmy, że w mniejszych miejscowościach także w kościele w najbliższą niedzielę będzie można zostawić przybory szkolne.