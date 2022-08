Święcenie warzyw, kwiatów czy ziół – dziś w kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny potocznie zwana świętem Matki Boskiej Zielnej.

W tym dniu wierni czczą wstąpienie Maryi do nieba wraz z ciałem i duszą. Uroczystości liturgiczne obchodzone są już od V wieku.

-To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich – podkreśla ks. Ryszard Stankiewicz, wikariusz parafii św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze:

– Święcenie roślin to symbol podziękowania Bogu za udane plony – dodaje ks. Ryszard Stankiewicz:

Uroczystość Wniebowzięcia należy do tzw. świąt nakazanych, co oznacza, że katolicy mają obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.