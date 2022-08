Ostrzeżenie o czekających nas dzisiaj burzach z gradem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. To ostrzeżenie obowiązuje od 14.00. do północy.

Natomiast od jutra możemy spodziewać się upałów powyżej 30 stopni i tak ma być według synoptyków aż do piątku.