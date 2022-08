Kornelia Lesiewicz ogłosiła rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Przypomnijmy, że miesiąc temu utytułowana gorzowska lekkoatletka rozstała się ze swoim pierwszym i wieloletnim szkoleniowcem Sebastianem Papugą. Jego następcą jest Zbigniew Król, doświadczony 72-letni trener z Krakowa, znany przede wszystkim ze współpracy z biegaczami średniodystansowymi. W przeszłości jego podopiecznymi byli m.in. Lidia Chojecka, Paweł Czapiewski i Adam Kszczot. Obecnie czołowym zawodnikiem trenera Króla jest Patryk Dobek, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio w biegu na 800 metrów.

To jednak nie oznacza, że Kornelia Lesiewicz wraz ze zmianą trenera zmienia konkurencję. Zawodniczka AZS AWF Gorzów nadal będzie rywalizować na 400 metrów. Jak mówi, o wyborze nowego szkoleniowca zdecydowało przede wszystkim jego doświadczenie oraz komunikacja z zawodnikami. Istotnym jest też fakt, że Zbigniew Król na co dzień mieszka w Krakowie, gdzie gorzowianka wkrótce rozpocznie studia. Aktualna mistrzyni Europy i ubiegłoroczna wicemistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów jest obecnie z nowym trenerem na krótkim obozie w Zakopanem a już za kilka tygodni ma rozpocząć w pełni przygotowania do przyszłego sezonu: