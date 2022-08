Szczypiornistki Lidera Świebodzin szykują do nowego sezonu w drugiej lidze. Póki co do rozgrywek zgłosiło się sześć najlepszych zespołów z poprzedniego sezonu. Nieznany jest też terminarz rozgrywek.

Świebodzinianki przygotowania rozpoczną w piątek 19 sierpnia. Trener zespołu Igor Mrozowicz liczy, że będzie wówczas znał nie tylko kalendarz spotkań w drugiej lidze, ale i pełny skład Lidera Świebodzin. Przyznaje, że podobnie jak pierwszoligowi szczypiorniści Zewu Świebodzin, tak i drugoligowe panie chcą uczyć swój parkiet „twierdzą”: