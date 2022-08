Z uwagi na bardzo niski stan wody w Warcie będący wynikiem trwającej suszy hydrologicznej i ekstremalnie wysokich temperatur, gmina Santok do odwołania wstrzymuje kursowanie promu.

Jeśli mimo to ktoś chciałby zwiedzić znajdujące się po drugiej stronie rzeki Grodzisko, gmina zachęca do korzystania z możliwości dopłynięcia tam na własną rękę łódką lub kajakiem wypożyczonym z santockiej mariny.