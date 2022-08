Na skwerze Wydarzeń Gorzowskich 31 Sierpnia 1982 rozpoczyna się wykonanie instalacji artystycznej upamiętniającej wydarzenia z tego dnia w mieście.

Przeciwko władzy komunistycznej protestowało w Gorzowie kilka tysięcy ludzi. Zwycięski projekt zakłada ustawienie na skwerze przed byłym empikiem około 20 pojedynczych prostopadłościanów z polerowanej stali nierdzewnej dającej efekt lustra. Gorzowianie z zainteresowaniem obserwują to co dzieje się na skwerze i wracają do wspomnień sprzed 40 lat.

Konkurs na instalację gorzowski magistrat ogłosił wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, wojewodą lubuskim i Solidarnością. – Cieszy nas, że tak ważne wydarzenia historyczne są upamiętniane w przestrzeni publicznej – mówi Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie:

Koszt wzniesienia instalacji może wynieść nawet 250 tysięcy złotych. To zadanie sfinansuje Instytut Pamięci Narodowej. Miasto wyłożyło pieniądze na konkurs i przygotowanie terenu. Instalacja będzie wkrótce gotowa, tak by na czterdziestą rocznicę Gorzowskiego Sierpnia mogło nastąpić jej oficjalne odsłonięcie.