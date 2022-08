Nie pozwalajmy dzieciom kąpać się w fontannach, bo woda w nich nie jest badania – apelują służby Sanepidu.

Upalne temperatury zachęcają do odwiedzania miejskich fontann, ale pamiętajmy, że mają one pełnić przede wszystkim w mieście funkcje estetyczne – przypomina Dorota Konaszczuk, Lubuski Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Zażycie kąpieli w fontannie może nieść za sobą poważne konsekwencje od zatruć po biegunki – dodaje inspektor.

Z prawnej strony przypomnijmy, że nie ma oficjalnego zakazu wchodzenia do fontanny, by takie zachowania móc karać mandatem. O sankcjach możemy mówić dopiero, gdy dojdzie do zanieczyszczenia.