Lubuska policja wzbogaciła się o kolejne dwa psy patrolowo- tropiące. To owczarki niemieckie, Lafi z przewodniczką starszym posterunkowym Sandrą Rybką z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie oraz Dex z przewodnikiem sierżantem sztabowym Pawłem Siewierskim służącym w Zielonej Górze.

Psy w przyszłości będą wykorzystywane m.in. do działań poszukiwawczych czy służby patrolowej. Zanim to jednak nastąpi, razem z przewodnikami przejdą 6-miesięczne szkolenie ze specjalistami z Zakładu Kynologii w Sułkowicach.W Lubuskiej Policji w służbie wykorzystywanych jest 30 psów. Wśród nich mamy psy patrolowo-tropiące, do wyszukiwania zapachu narkotyków oraz materiałów pirotechnicznych. Jest też pies bojowy, których w całym kraju jest zaledwie pięć.