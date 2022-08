W Zielonej Górze odbył się kolejny egzamin na licencję żużlową. Do egzaminu przystąpiło tylko dwóch adeptów. W klasie 500 ccm reprezentant Unii Tarnów, a w klasie 250 ccm Bartosz Rudolf ze Stelmetu Falubazu Zielona Góra. O frekwencję podczas egzaminu licencyjnego pytamy Roberta Kościechę – trenera kadry narodowej w klasie 250 ccm:

Trenujący od trzech lat na torze 14 letni Bartosz Rudolf pomyślnie zdał egzamin i ma nadzieję, że niebawem zadebiutuje w pierwszych zawodach.

Andrzej Wnęk – szkoleniowiec młodzieży w zielonogórskim klubie mowi, że Bartosz Rudolf to pierwszy z adeptów Falubazu, który pomyślnie zdał licencję. Kolejni do egzaminu przystąpią we wrześniu.