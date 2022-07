To może być najładniejszy i najnowocześniejszy ośrodek sportowy w województwie lubuskim. Mowa o Rzepińskim Centrum Sportowym, które ma powstać przy drodze do Lubiechni Wielkiej. Projektowana inwestycja obejmuje budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, z trybunami i oświetleniem. Ma też powstać boisko trawiaste z bieżnią, dwa tory rolkarskie, trzy korty tenisowe, w tym jeden zadaszony. W planach jest boisko do siatkówki plażowej, pumptracki, skateparki, oraz część rekreacyjna dla całych rodzin. – Jedną z najważniejszych części będzie budynek hotelowo-socjalno-konferencyjny – informuje Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina.

Dodajmy, że to dopiero dwa pierwsze etapy planowanej inwestycji. W planach jest trzeci. Samorząd dostanie w dwóch transzach 19 milionów złotych na budowę Rzepińskiego Centrum Sportowego, ale jest szansa, że środki te zostaną uzupełnione pieniędzmi z ministerstwa sportu.