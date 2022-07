Frankfurt nad Odrą nadal zabiega, aby to właśnie w tym mieście stworzone zostało Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec. Centrum ma mieć zasięg ogólnoeuropejski. Będzie miejscem badań naukowych nad transformacją w odniesieniu do Niemiec oraz Europy Wschodniej i Środkowej, a także stale zmieniającą się galerią sztuki oraz obszerną przestrzenią wymiany i spotkań. – Mamy już poparcie wielu osób, instytucji i samorządów. Uważamy, że takie Centrum powinno być w pobliżu granicy – tłumaczy Tomasz Pilarski, dyrektor marketingu we Frankfurcie nad Odrą.

Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec to także poważny zastrzyk finansowy. Koszty budowy szacuje się na około 200 mln euro, a roczny budżet centrum ma wynosić około 43 mln euro. Ideę poparły też Słubice, które liczą, że posadowienie Centrum we Frankfurcie nad Odrą wpłynie na wzrost zainteresowania polskim miastem.