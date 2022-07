We wschowskim domu kultury trwają zajęcia wakacyjne. To propozycja dla dzieci, które w tym czasie zostają w mieście. – Działają wszystkie sekcje, które proponujemy także w ciągu roku – powiedział Piotr Kokorniak, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Szczegóły na stronie www.ckir. wschowa.pl