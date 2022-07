Święto Hanzy zainaugurowało tegoroczną edycję Lata Kulturalnego w Dwumieście. To cykl imprez wakacyjnych przygotowanych wspólnie przez Słubice i Frankfurt nad Odrą. Kolejną próbą był niedzielny koncert z cyklu Brzmienie lata – klasyka w parku. – Już wiemy co poprawić w przyszłym roku – zapewnia Tomasz Pilarski dyrektor marketingu we Frankfurcie nad Odrą.

Idea Lata Kulturalnego w Dwumieście przewiduje uzupełnianie się oferty kulturalnej Słubic i Frankfurtu nad Odrą oraz wspólny w nich udział mieszkańców z obu stron granicy.