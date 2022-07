Zgodnie z zapowiedziami, fundusz Polski Ład kierowany jest w dużej części na budowę i przebudowę dróg oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Właśnie na uregulowanie palącej kwestii, jaką jest wodociągowanie sołectw, pieniądze z tego źródła otrzymała gmina Gubin. – Po raz drugi uzyskaliśmy pieniądze na ten cel. Z pierwszego rozdania dostaliśmy pieniądze na stację uzdatniania wody w Węglinach i to zadanie właśnie realizujemy – informuje Zbigniew Barski, wójt gminy Gubin.

W dalszej kolejności samorząd gminy Gubin chciałby tak pospinać ze sobą gminne wodociągi, by stacje uzdatniania wody się uzupełniały. Sprawi to, że w przypadku awarii którejś z nich, woda do mieszkańców będzie docierać z innej stacji.