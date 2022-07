Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej wprowadza kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Mogą z nich korzystać nie tylko osoby mające problemy z poruszaniem się czy jeżdżące na wózkach inwalidzkich, lecz także głuchoniemi lub niesłyszący.

Sylwia Grzyb z biura Caritas w Zielonej Górze podkreśla, że z ich usług korzysta wiele osób z niepełnosprawnościami, stąd m.in. konieczność zastosowania rożnych udogodnień.

– Co ważne, regulują to także odpowiednie przepisy, do których musimy się dostosować – dodaje Grzyb:

Jak zaznacza Sylwia Grzyb, zmiany ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami widać m.in. na stronie internetowej diecezjalnej Caritas: www.caritaszg.pl:

Dodajmy, że w ostatnim czasie lubuska Caritas zakupiła także tzw. pętle indukcyjne, które ułatwiają porozumiewanie się osobom niedosłyszącym. Są one wykorzystywane m.in. w diecezjalnym biurze Caritas, jak i w schroniskach dla osób bezdomnych prowadzonych w Żukowicach i Zielonej Górze.