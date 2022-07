Sejmowa komisja kultury i środków przekazu pozytywnie zaopiniowała kandydatów do Rady Mediów Narodowych na kolejną kadencję. Są to Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka i Piotr Babinetz. Ich kandydatury zostały zgłoszone przez klub Prawa i Sprawiedliwości.

Joanna Lichocka powiedziała, że zgodziła się kandydować na kolejną kadencję ze względu na swoje zainteresowania. Obecna poseł PiS przez wiele lat była związana jako dziennikarka z mediami, w tym mediami publicznymi.

W rozmowie z Polskim Radiem tłumaczy, że zna ich specyfikę oraz zaszłości, które w jej ocenie powodowały to, że były one niszczone przez poprzednie rządy. Joanna Lichocka podkreśla, że zależy jej na tym, aby Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa były silnymi podmiotami medialnymi na rynku. Stwierdza, że to już się udaje, o czym w jej ocenie świadczy coraz szersza oferta programowa tych mediów oraz realizowana misja publiczna.

Ostateczną decyzję w sprawie tego, kto z ramienia Sejmu wejdzie w skład Rady Mediów Narodowych, podejmą posłowie na sali plenarnej. Głosowanie w tej sprawie ma zostać przeprowadzone w piątek.

W lipcu kończy się kadencja obecnych członków Rady Mediów Narodowych. Trzech z nich wybiera Sejm, natomiast dwóch powołuje prezydent spośród kandydatów wskazanych przez największe kluby opozycyjne.

Rada Mediów Narodowych jest organem kolegialnym, powołującym i odwołującym zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Pełni także funkcję doradczą w zarządzeniu mediami publicznymi. Kadencja członka Rady Mediów Narodowych trwa 6 lat.

Źródło: PAP/IAR/mpo