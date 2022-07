W związku z wysoką inflacją zmieniają się nawyki zakupowe społeczeństwa. 39 proc. Polaków aktywnie szuka promocji, a 31 proc. przyznaje, że coraz częściej porównuje ceny produktów w różnych sklepach – wynika z badania ARC Rynek i Opinia opublikowanego we wtorek.

Badanie dotyczące zmian nawyków konsumenckich w czasach wysokiej inflacji, którego wyniki udostępnił ARC Rynek i Opinia, zdaniem jego autorów wykazało, że konsumenci „wyraźnie” szukają możliwości zaoszczędzenia. Jedną z najczęściej stosowanych przez nich praktyk jest wybieranie produktów, które są aktualnie w promocji.

„Tylko 18 proc. badanych przyznało, że inflacja w żaden sposób nie zmieniła ich zwyczajów zakupowych – kupują to, co dotychczas i w tych samych sklepach, w których kupowali. Co dziesiąty badany (11 proc.) twierdzi, że bardzo lubi sklep, w którym dokonuje zakupów i nawet, jeżeli w innym będą lepsze promocje, nie zmieni swoich zwyczajów” – podano we wtorkowym podsumowaniu badania.

Inflacja w Unii Europejskiej Ceny liczone według HICP w Polsce w czerwcu 2022 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 14,2 proc., wobec 12,8 proc. w maju 2022 r. – podał wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,4 proc. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych. (PAP Biznes)

41 proc. badanych korzysta z promocji na produkty, które lubi, 39 proc. aktywnie wyszukuje promocje, a 31 proc. przyznaje, że coraz częściej porównuje ceny produktów w różnych sklepach. Co więcej, 27 proc. respondentów deklaruje, że kupuje mniej, a 25 proc. wskazało, że coraz częściej liczy się dla nich bardziej cena niż jakość.

Ok. 20 proc. respondentów zadeklarowało, że zdarza im się kupić produkt w promocji, którego normalnie nie kupuje, a 19 proc. uważa, że chodzi obecnie rzadziej na zakupy. 18 proc. uczestników badania jest gotowych pojechać dalej, aby zaoszczędzić na zakupach, a 9 proc. z uwagi na wysokie ceny zmieniło miejsce zakupów.

„Mniejsza jest skłonność konsumentów do wybierania sklepów, w których aktualnie są promocje – raczej koncentrują się oni na ofercie promocyjnej placówek, w których zazwyczaj robią zakupy” – ocenił cytowany w informacji Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Badanie miało charakter panelowy i zostało przeprowadzone metodą CAWI (ankieta online) w dniach 1-8 czerwca br. przez ARC Rynek i Opinia na próbie 1031 osób w wieku od 18 do 65 lat.

ARC Rynek i Opinia to instytut badania opinii i rynku, który jest członkiem Organizacji Firm Badania i Rynku (OFBOR) i Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO).