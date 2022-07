Działkowcy w Gorzowie źle segregacją śmieci. Mówił o tym w studiu Radia Gorzów sekretarz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Gorzowie.

Kazimierz Dudziński podkreśla, że nie chodzi o wszystkich, a dużą część posiadających ogródki działkowe.

Zapewnia, że zarząd robi co może, by wpłynąć na działkowców, ale nie do wszystkich to trafia. Nie ma też systemu kar za złą segregację.

W Gorzowie jest 8 tys. działek na 39 ogrodach.