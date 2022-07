Trwa ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od Kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów.

Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, mówi, że wciąż leśne produkty pozostają dla wielu mało znane, dlatego konkurs jest okazją, by to zmienić:

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września:

Po zakończeniu konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia. Dobre z lasu” najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty.