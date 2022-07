Budowa połączenia elektrycznego Harmony Link między Litwą i Polską może opóźnić się o 2-3 lata – oświadczył szef litewskiego operatora Litgrid Rokas Masiulis. Projekt miał zostać ukończony w 2025 roku.

Interkonektor Harmony Link będzie międzysystemowym połączeniem do wymiany energii elektrycznej między Litwą i Polską. Jego kluczowym elementem ma być kabel ułożony na dnie Morza Bałtyckiego.

Realizacja projektu może jednak się opóźnić. Dyrektor generalny Litgrid Rokas Masiulis powiedział, że w wyniku wojny na Ukrainie wzrosło zapotrzebowanie na prąd z odnawialnych źródeł energii.

„Kable są obecnie potrzebne w całej Europie. My też ich potrzebujemy. Wykonawcy już teraz sygnalizują, że nie będą w stanie ukończyć projektu do 2025 roku”

– wyjaśnił.

Szef Litgrid zaznaczył, że połączenie Harmony Link może zostać ukończone w latach 2027-2028.

Harmony Link to największy z projektów synchronizacji państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej. Podmorski kabel ma znacząco zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu i przyczyni się do integracji odnawialnych źródeł energii we wszystkich krajach bałtyckich.

Będzie to drugie połączenie elektroenergetyczne między Litwą i Polską. Od 2016 roku działa lądowa linia LitPol Link.