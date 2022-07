Po rocznej przerwie wojewoda lubuski, Władysław Dajczak wznowił spotkania z mieszkańcami. Będą organizowane co miesiąc, naprzemiennie – w Gorzowie i Zielonej Górze. Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego może przyjść każdy, kto potrzebuje pomocy przy rozwiązaniu problemu.

Do tej pory do wojewody lubuskiego zgłosiło się około pół tysiąca osób z całego regionu. To głównie mieszkańcy mniejszych miejscowości.

W przyszłym miesiącu wojewoda lubuski spotka się z mieszkańcami południowej części województwa. W sierpniu spotkanie będzie zorganizowane w Zielonej Górze.

