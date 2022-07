Żarscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei informowali kierowców oraz pieszych o bezpieczeństwie przy przejazdach kolejowych. Mundurowi rozdawali także materiały edukacyjne.

Okres wakacji, to częste podróże samochodem. Aby był to bezpieczny czas funkcjonariusze prowadzili akcję informacyjną zwracając uwagę na ostrożność przy przekraczaniu torowisk. – To newralgiczne miejsca, gdzie nieuwagę można przypłacić utratą zdrowia, a nawet życia – zaznacza komisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Policjanci wyjaśniali także, co oznacza żółta naklejka na szlabanie – podkreśla komisarz Berestecka:

Dodajmy, że więcej informacji o kampanii w tej sprawie znaleźć można na stronie „bezpieczny przejazd”.