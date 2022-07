W świątyni buddyjskiej w centrum Tokio odbyła się we wtorek uroczystość pogrzebowa byłego premiera Japonii Shinzo Abego, zastrzelonego w piątek przez zamachowca na wiecu politycznym. Na ulicach zgromadziły się tysiące ludzi, opłakujących śmierć polityka.

W uroczystości w świątyni Zojoji obok słynnej wieży Tokyo Tower wzięła udział ograniczona liczba żałobników, w tym żona byłego premiera Akie Abe. Przed uroczystością Japończycy ustawiali się w długich kolejkach, by złożyć kwiaty na stołach pod zdjęciem uśmiechniętego Abego w białej koszuli – opisuje agencja Kyodo.

Z relacji mediów wynika, że tysiące ludzi zgromadziły się na ulicach na trasie, którą w procesji pogrzebowej wieziono ciało Abego. W stypie w świątyni Zozoji uczestniczyło około 2,5 tys. osób, w tym japońscy politycy, biznesmeni i zagraniczni dygnitarze – podała stacja NHK.

Abe był najdłużej urzędującym premierem Japonii. Pełnił tę funkcję w latach 2006-2007, a następnie 2012-2020. Wiele spośród osób zgromadzonych na ulicach Tokio w dniu jego pogrzebu powiedziało BBC, że jako premier dawał im poczucie bezpieczeństwa.

Były premier został w piątek zastrzelony przez zamachowca, gdy wygłaszał przemówienie na wiecu politycznym w mieście Nara na zachodzie Japonii. Według świadków sprawca wystrzelił dwa razy, a na nagraniach widać go z chałupniczo wykonaną bronią z drewna i metalu, z lufą owiniętą taśmą izolacyjną.

Zamach na Abego wstrząsnął społeczeństwem Japonii, gdzie do przemocy z użyciem broni palnej dochodzi bardzo rzadko. Według agencji Reutera było to pierwsze zabójstwo urzędującego lub byłego premiera tego kraju od lat 30. XX wieku.

Policja zatrzymała podejrzanego o zamach 41-letniego Tetsuyę Yamagamiego, który przyznał się do winy. Według policji Yamagami chciał zabić Abego, ponieważ oskarżał go o promowanie w Japonii grupy religijnej, znanej jako Kościół Zjednoczeniowy, której jego matka przekazała „olbrzymią darowiznę”, co doprowadziło ją do bankructwa.

Kościół Zjednoczeniowy (pełna nazwa: Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego) został założony w Korei Południowej w 1954 roku przez samozwańczego mesjasza i zaciekłego przeciwnika komunizmu Sun Miung Muna. Znany jest między innymi z masowych ślubów, w których małżeństwa zawierają jednocześnie tysiące par.

Japoński oddział ruchu potwierdził, że matka podejrzanego należy do zgromadzenia, ale odmówił przekazania informacji o jej darowiznach. Według strony internetowej Kościoła Zjednoczeniowego Abe wystąpił we wrześniu 2021 roku na wydarzeniu zorganizowanym przez związaną z ruchem organizację, gdzie chwalił działania tej organizacji na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim – podała agencja Reutera.