25 sierpnia na konto pierwszych mieszkańców wpłynie czternasta emerytura – zapowiedział Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowe świadczenie trafi do emerytów i rencistów z urzędu.

Nie trzeba składać żadnego wniosku. Czternaste świadczenie wyniesie nieco ponad 1200 złotych „na rękę”. Mówi Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka ZUS w Zielonej Górze:

ZUS będzie wypłacał „czternastkę” w kilku terminach:

Zielonogórski ZUS poinformował także, że w poniedziałki, począwszy od jutra, obsługa klientów będzie odbywała się od godz. 8:00 do 17:00. Od wtorku do piątku sale obsługi są dostępne od 8:00 do 15:00.