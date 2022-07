5 nowości, 5 wypadków w Liście i nowy nr 1! Do tego 2 nowości w pierwszej połowie zestawienia, poza notowaniem Grzegorz Hyży, Jubel, Shawn Mendes, Martin Lange i Tove Lo!

40. PATRYCJA MARKOWSKA; GRZEGORZ MARKOWSKI Kieszenie

39. SANAH; KWIAT JABŁONI Szary Świat

38. BEATA KOZIDRAK Jak Dla Mnie

37. GROMEE; ANTONIA Send Me Your Love

36. SARA JAMES My Way

35. SYLWIA GRZESZCZAK Dżungla

34. DNCE Move

33. MANCHESTER Tola

32. STAN ZAPALNY Ego

31. ENEJ Noce i Dnie

30. MROZU; VITO BAMBINO Za Daleko

29. BEMY 6 Seconds

28. TOKIO HOTEL We Were Younger

27. OCHMAN River

26. SAM RYDER Space Mman

25. DAWID KWIATKOWSKI Co Z Nami Będzie

24. ONEREPUBLIC I Ain’t Worried

23. SIMPLE MINDS Vision Thing

22. WIKTOR DYDUŁA Koło Fortuny

21. TRAIN; SOFIA REYES Cleopatra

20. DAWID PODSIADŁO Post

19. THE KOOKS; MILKY CHANCE Beautiful World

18. ZALIA; LACKLUSTER Plany

17. SOFI TUKKER Summer In New York

16. YOUNOTUS; BRYSKA Samba

15. SARA JAMES Nie Jest Za Późno

14. PANIC! AT THE DISCO Viva Las Vengeance

13. LANBERRY Niedziela

12. SHAKIRA; RAUW ALEJANDRO Te Felicito

11. MICHAEL PATRICK KELLY; REA GARVEY Best Bad Friend

10. CAMILA CABELLO; ED SHEERAN Bam Bam

9. SMITH & THELL I Wanna Dance With Somebody

8. GREORGE EZRA Green Green Grass

7. JONAS BLUE; JULIAN PERRETTA Perfect Melody

6. ALVARO SOLER; TOPIC Solo Para Ti

5. PURPLE DISCO MACHINE; SOPHIE AND THE GIANTS In The Dark

4. HARRY STYLES As It Was

3. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2022 Jeśli Tylko Teraz

2. MANESKIN Supermodel

1. AVA MAX Maybe You’re The Problem

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.