Na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyły się dziś międzynarodowe warsztaty dotyczące magazynowania energii.

Wzięli w nich udział m.in. studenci Uniwersytetu Technicznego z Cottbus, którzy uczestniczą w transgranicznym projekcie realizowanym przez obie uczelnie.

Koordynatorką projektu jest dr inż. Marta Gortych, prodziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Jak zaznacza, chodzi w nim o szeroko pojętą edukację w zakresie nowoczesnych metod magazynowania energii, co w obecnym czasie może być niezwykle ważne:

Dr inż. Marta Gortych podkreśla, że zakończona dziś wizyta studentów z Uniwersytetu Technicznego z Cottbus to kolejne takie spotkanie, jakie odbyło się w ramach realizowanego przez nich projektu:

Jednym z niemieckich studentów, którzy przyjechali na warsztaty na Uniwersytecie Zielonogórskim był Amit Sehrawat.

Jak mówi, tego typu zajęcia powinny odbywać się jak najczęściej, bo temat oszczędzania i magazynowania energii jest bardzo ważny:



TŁUMACZENIE:

Myślę, że powinniśmy poszerzać granicę naszej wiedzy, bo wy robicie coś ciekawego w Zielonej Górze, podobnie, jak my w Cottbus i możemy się od siebie wiele nauczyć. Wykładowcy są tutaj bardzo fajni i otwarci na pytania, zawsze byli dla nas dostępni.

To najwyższy czas, abyśmy się zajęli tym tematem, powinniśmy to zrobić już… nie wiem… z 10 lat temu, ale dobrze, że w końcu robimy to teraz – wiemy przecież, co się dzieje ze środowiskiem i co powinniśmy zmienić).

Dodajmy, że polsko-niemieckie warsztaty z udziałem studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Technicznego w Cottbus odbywają się w ramach transgranicznego programu INTERREG Lubuskie – Brandenburgia.

Projekt zakończy się w marcu przyszłego roku.