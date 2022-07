Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły dwa nowe połączenia z portu lotniczego Zielona Góra – Babimost. Do połowy września polecimy do Burgas w Bułgarii, a do października do Gdańska.

Połączenie do Burgas będzie realizowane raz w tygodniu, w środy. Z kolei połączenie do Gdańska będzie obsługiwane dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele.

Przypomnijmy, że oprócz stałego połączenia do Warszawy, w te wakacje narodowy przewoźnik oferuje z Babimostu także loty do Chorwacji. Z kolei jedno z biur podróży oferuje czarterowe loty do Turcji. Dzięki temu z lubuskiego lotniska korzysta coraz więcej podróżnych.