Rewitalizacja parku Tysiąclecia dojdzie jednak do skutku. Do powtórzonego przetargu zgłosiło się 6 firm. Ich oferty znacznie przewyższają zaplanowaną kwotę około 6 milionów złotych do realizacji inwestycji, jednak magistrat zdecydował się na dołożenie brakujących środków.

– Rozpiętość ofert jest duża – mówi Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie:

– Rewitalizacja zakłada między innymi budowę tężni i odnowienie ścieżek – dodaje Krajewska:

Nieznany jest jeszcze wykonawcy inwestycji. Prace mają potrwać 13 miesięcy.

Niemal 5 milionów złotych na rewitalizację parku pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.