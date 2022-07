W żarskim Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego rozpoczął się cykl wakacyjnych spotkań z dziećmi. Pierwsze z nich, to warsztaty tworzenia w glinie.

„Poznajemy historię robiąc różne fajne rzeczy” – pod takim hasłem przygotowano zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. – Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku. Każde z nich to odmienna i zarazem ciekawa tematyka – mówi dyrektorka muzealnej placówki, Małgorzata Cegielska:

– To oczywiście nie koniec atrakcji, które przygotowaliśmy dla dzieci – zaznacza Małgorzata Cegielska:

– Praca z gliną, to jedna z przyjemniejszych aktywności artystycznych – mówi prowadząca zajęcia, artystka Magda Łazar:

Jak mówią rodzice uczestniczących w zajęciach pociech, zajęcia bardzo rozwijają motorykę. – No i są wśród rówieśników – podkreślają mamy:

Same dzieci podkreślają, że zabawa z gliną pobudza wyobraźnię. – Można stworzyć różne fajne rzeczy – mówią uczestnicy spotkania:

Dodajmy, że środowe spotkanie związane będzie z legendami. Start już o godzinie 10.00.