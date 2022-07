Liczba ofiar śmiertelnych niedzielnej strzelaniny w centrum handlowym Fields w Kopenhadze wzrosła do trzech, cztery osoby są w stanie ciężkim – poinformował w poniedziałek szef policji w tym mieście inspektor Soren Thomasse. Jak dodał, na razie nic nie wskazuje na to, by chodziło o atak terrorystyczny.

Jak przekazał Thomasse, od strzałów z karabinu zginęli: 17-letnia Dunka, 17-letni Duńczyk i 47-letni obywatel Rosji mieszkający w Danii. Ciężko ranne są dwie duńskie obywatelki w wieku 40 i 19 lat, a także dwoje Szwedów: 50-letni mężczyzna oraz 16-letnia kobieta. „Lekko poszkodowanych jest również szereg innych osób wskutek ewakuacji, nie od kul” – podkreślił.

Thomasse ocenił, że ofiary były przypadkowe. „Nic nie wskazuje na to, byśmy mieli do czynienia z aktem terroru. Wybór celów nie był motywowany płcią ani innymi względami” – stwierdził.

Motyw strzelaniny jest wciąż nieznany. Policja podtrzymała hipotezę, że sprawca działał w pojedynkę.

Jak ujawniła policja, zatrzymany 22-letni rodowity Duńczyk, uważany przez policję za sprawcę strzelaniny, miał wcześniej problemy ze zdrowiem psychicznym. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdził, że był w centrum handlowym. „W chwili zatrzymania był uzbrojony w karabin oraz nóż. Niewykluczone, że miał też dostęp do pistoletu. Nie posiadał pozwolenia na broń” – przekazał Thomasse.

Policja potwierdziła wcześniejsze doniesienia duńskich mediów o tym, że przed strzelaniną podejrzany opublikował materiały w internecie. Według duńskiej gazety „Jyllands-Posten” częścią śledztwa w sprawie strzelaniny są cztery filmy, opublikowane w serwisie YouTube, na których młody Duńczyk pozuje z karabinem oraz pistoletem. Materiał nie jest już dostępny w internecie. Z kolei duński tabloid „B.T.” podał, że w mediach społecznościowych mężczyzna pisał: „kwetiapina (lek stosowany w psychiatrii – PAP) nie działa”.