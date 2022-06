Wojewoda lubuski uważa, że mandat radnego sejmiku Jerzego Wierchowicza powinien zostać wygaszony. Chodzi o podejrzenie naruszenia ustawy antykorupcyjnej.

Sejmikowy radny Koalicji Obywatelskiej miał świadczyć usługi prawne na rzecz gorzowskiego szpitala. Jego kancelaria wystawiała szpitalowi faktury. Tymczasem szpital jest placówką nadzorowaną przez samorząd województwa, a Jerzy Wierchowicz jako radny miał wpływ na decyzje dotyczące szpitala. Sprawa kilka razy pojawiała się podczas sesji sejmiku, ale żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły.

Teraz wojewoda uznał, że był to oczywisty konflikt interesów. Wezwał sejmik do wygaszenia mandatu Wierchowicza. Sejmik powinien zrobić to w ciągu miesiąca.

O sprawie poinformowała dziś TVP 3 Gorzów.