Pętla Łochowicka – to nazwa, która opisuje trasę, którą można z Krosna Odrzańskiego dotrzeć nad jezioro Glibiel w Łochowicach i wrócić do miasta, ale już inną trasą. Taki dojazd jest możliwy ulicą Wakacyjną, ale powrót do miasta Słoneczną i Kościuszki – już nie. Ale to się zmienia.